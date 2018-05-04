هل والد حلا الترك ودنيا بطمة من أطلق شائعة وفاتها؟

أحدثت شائعة وفاة الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ ضجة كبيرة بعد إنتشارها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد التأكد من عدم صحة الخبر، وظهور الترك نفسها لنفيها، كثرة التساؤلات حول من أطلق هذه الشائعة لتشير أصابع الإتهام إلى والدها فيما أشار آخرون إلى علاقة زوجته الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​، وتحدث القسم الثالث عن أن وفاتها أتى بعد خضوعها لعملية تجميل.

ومما أثار البلبلة أكثر حول الموضوع هو غياب الترك عن صفحاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي دفع بالبعض إلى القول أنها هي ذاتها المسؤولة عن إنتشار هذه الشائعة والمستفيدية الوحيدة منها موضحين أنه تم دفع المال لكي يتحوّل الهاشتاغ إلى “تراند” ويتمّ تداوله، بينما في الحالات المعتادة، يصبح الهاشتاغ تراند بسبب كثرة التغريدات عليه.‎