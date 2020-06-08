تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة أثارت جدلاً واسعاً حول الفنانة المصرية “ياسمين صبري”، حيث حملت تلك الصورة رسالة تفيد بحمل الفنانة في طفلها الأول من زواجها رجل الأعمال المصري “أحمد أبو هشيمة”.

حيث أن الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر المنصّات ، والتى كُتب عليها “أنا حامل مفيش مبروك”، أثارت جدلاً بين المتابعين فبعضهم لم يطل عليهم الأمر وأكدوا أن الصورة مفبركة، خاصة وأنها جاءت من مصدر غير موثوق عبر تطبيق ” تيك توك ” على الرغم من إنه يحمل إسم ياسمين صبري، بينما تلقت الفنانة التهاني والتبريكات من البعض الأخر ، فيما انتظار كلاً من الفريقين تأكيد أو نفي ياسمين صبري لهذا الخبر .

الصورة المتداولة التى تفيد بحمل الفنانة “ياسمين صبري”

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبرى قد شاركت مؤخراً في الموسم الرمضانى 2020، من خلال مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما لمحمد سيد بشير و من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة. واستطاع هذا المسلسل أن يحصد نجاحاً كبيراً بين الجمهور، و تصدر محركات البحث بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .