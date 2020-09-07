كشفت الفنانة الإماراتية أحلام حقيقة مشاركة زوجها مبارك الهاجري لها بطولة فيديو كليب جديد من ألبومها المنتظر، وذلك في ردّها على أسئلة المتابعين عبر صفحتها الخاصة حول تفاصيل الألبوم.

فقد سأل أحد المتابعين أحلام بالقول:”صحيح مبارك الهاجري صور كليب معك”، لترد أحلام عليه بالقول:”غير صحيح”.

وكانت أحلام قد أطلقت وسماً بألبومها للردّ على أسئلة المتابعين حول الألبوم وكتبت: “واخيراً وليس آخراً اذا في اي استفسار عندكم اليوم ولمحبتي وتقديري الكبير لكم جمهوري ومحبيني انتظر اسئلتكم وراح اطلق هشتاق اسمه “ألبوم أحلام” والاسئله فقط اليوم بخصوص الالبوم وشكراً للجميع”.