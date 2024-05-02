انتشرت شائعات عن وجود خلاف بين الفنانة بدرية طلبة، والفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد عدم ذهاب الأخيرة لحفل زفاف ابنة الأخيرة، لتحرص بدرية طلبة على الرد على هذه الشائعات.

بدرية طلبة ترد على شائعة الخلاف بينها وبين ياسمين عبد العزيز

تحدثت بدرية طلبة خلال لايف عبر موقع الفيديوهات تيك توك عن شائعة الخلاف بينها وبين ياسمين عبد العزيز، قائلة: «مفيش خلاف بينا ومعروف عن ياسمين عبد العزيز إنها مش بتروح أي أفراح، فبلاش كلام كتير في الموضوع».

مؤكدة وجود عمل فني يجمعها مع ياسمين عبد العزيز، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور.

زفاف ابنة بدرية طلبة

احتفلت الفنانة بدرية طلبة، مؤخرا بزفاف ابنتها بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط فرحة كبيرة للأهل والأصدقاء.

وحرص على حضور الزفاف عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم، الفنانة سوسن بدر، ميرهان حسين، منال سلامة، تامر شلتوت، عبد الباسط حمودة، الإعلامية بوسي شلبي، وفاء عامر، أيتن عامر، هيثم شاكر، البلوجر كنزي مدبولي، والبلوجر شفيقة شامل، وغيرهم من النجوم.

فيلم الملكة

وشاركت مؤخرًا بدرية طلبة في السينما بفيلم الملكة من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل رمضان كريم 2

كما شاركت «بدرية» في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، من بطولة محمد لطفي، نجلاء بدر، سلوى عثمان، سيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم “عادل مش عادل”

وأيضًا شاركت فى فيلم “عادل مش عادل”بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة، أحمد بجه، والمطربة نوال، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول “عادل الأمين” الذى يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية “غادة” التي تجسدها الفنانة شيري عادل، التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

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