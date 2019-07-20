هنادي الكندري تكشف أسباب خلعها الحجاب : ” أنا أصلا لبسته غلط “

حلت الفنانة الكويتية ” هنادي الكندري ” ضيفة مع الإعلامي اللبناني ” نيشان ” في إحدى حلقات برنامجه ” توأم روحي ” .

وكشفت هنادي في تصريحات لها بالبرنامج عن سبب خلعها للحجاب معللة الأمر بأنها لم تكن ترتديه بالطريقة الصحيحة معربة عن ندمها لفعلها ذلك .

وقالت هنادي : ” أنا أتحجب بإرادتي وخلعته بإرادتي وأنا ترى متعسفة إني قطيت الحجاب وأتمنى إني أرجع ألبس الحجاب ” .

وأضافت : ” أنا إنسانة مزاجية لأبعد الحدود .. أنا أصلا لبسته غلط .. يعني الحجاب يا تلبسينه صح يا إما لا تلبيسه .. لأن علاقتك برب العالمين مو بالحجاب بس .. وأنا كنت ألبس تربون وأحط ميك أب ولبسي كان سفور ” .

وبسؤال زوجها الفنان الكويتي ” محمد الحداد ” حول هذا الأمر قال إنه لا يمانع أن ترتدي هنادي الحجاب من جديد فهو يحب شكلها بالحجاب ولكن لا بد أن يكون عن قناعة منها .