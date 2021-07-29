شاركت الفنانة المصرية هنادي مهنا متابعيها على ماقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة لها أثناء تواجدها في بيروت بلبنان حيث خطفت الانظار بنحافتها.

وظهرت هنادي في الصور بإطلالة كاجوال حيث ارتدت تيشيرت أبيض ونسقت معه بنطلون بيج، كما تركت شعرها منسدلاً بطريقة انسيابية مع تضفير بعض خصلاته، واعتمدت مكياج ترابي ناعم زاد من جمال إطلالتها. وعلقت على الصور كاتبة “أحب بيروت”.

وقد خطفت اطلالة هنادي مهنا الانظار خاصة بسبب النحافة الملفتة التي ظهرت بها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “انتي ازاي خسيتي اوي كده” و “ليه خسيتي كده مش لايق عليكي خالص ”.

وكانت هنادي مهنا قد احتفلت منذ يومين مع زوجها الفنان أحمد خالد صلاح بعيد ميلادها حيث نشرت صورة ظهرا فيه معا ووجهت له رسالة غزل قالت فيها: “ممتنة دائما لوجودك وأشكرك على هذه المفاجأة الجميلة وعلى رسم الابتسامة على وجهى، فى الثانية التى أفتح فيها عينى فى الصباح.. أنا أحبك”.

يذكر أن آخر أعمال هنادي مسلسل “خيانة عهد” مع الفنانة يسرا، وجومانا مراد، وحلا شيحة، وبيومي فؤاد وعبير صبري وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.