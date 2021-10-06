أجرت الفنانة ” هنادي مهنا ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” سيد علي ” في برنامجه حضرة المواطن للحديث عن دورها في حكاية (بدون ضمان) ضمن حكايات مسلسل إلا أنا .

وبسؤالها عن التعليقات والقيل والقال الذي قد يدور حول حياتها الزوجية وربط أحداث المسلسل بالواقع وحياتها الشخصية .

أكدت هنادي مهنا على أنّ دورها في مسلسل بدون ضمان ليس له علاقة بحياتها الشخصية والأسرية وأنها محظوظة بزواجها من الفنان ” أحمد خالد صالح ” ووجوده في حياتها .

وعلقت على ذلك قائلة : ” جوزي أفضل شخص على كوكب الأرض .. أنا محظوظة بأحمد ودي مش أخلاقه ولا تربيته إنه يعمل زي شريف .. السؤال ده محدش سأله ليا قبل كده ” .

وأضافت هنادي مهنا إلى أن سيناريو المسلسل هو الذي جذبها للمشاركة به خاصة وأن المشكلات التي يناقشها هي المشكلات السائدة في البيوت خلال الفترة الحالية والتي لم يتناولها الكثيرون بالتفاصيل .

وأعربت هنادي مهنا عن سعادتها بتصدرها التريند عن دورها في المسلسل وتفاجئت بردود الفعل بعد عرض الحلقات الأولى منه .

يذكر أن حكاية بدون ضمان من بطولة كلا من : هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك .. ومن سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل .. وتتناول قصة المسلسل المشكلات التي تتعرض لها المرأة بعد الطلاق سواء النفسية أو الاجتماعية .