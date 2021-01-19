داعبت الفنانة المصرية هنا الزاهد جمهورها بنشر صورة من كواليس تصويرها لأحد أعمالها، والذي تظهر ووجها كله جروح وكدمات، وعلقت ساخرة على الصورة: “شكلي من غير ميك آب”.

وقد لقيت الصورة تفاعلا واسعا من متابعي هنا الزاهد حيث علقت الفنانة روجينا قائلة “يعمرررررررررررررررى مين اللى عمل فيكى كدا قوللى بس وانا اخلصلك علية دانا فدوى يعمرررررررررررررررى ” فيما كتبت الفنانة مريم الخشت: “يا لهوي والله اتخضيت”.

كما شاركت هنا الزاهد صورة تكشف أحدث ظهور لها برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي بإحدى حفلات الزفاف.

وفي صعيد أخر تخضع هنا لتصوير مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، والذي تظهر به هنا بشخصيات مختلفة. حيث ظهرت هنا الزاهد في إحدى شخصيات المسلسل بالحجاب ، ومن المقرر عرض هذا العمل الدرامي في فبراير/ شباط المقبل.

وتدور أحداث مسلسل “حلوة الدنيا سكر” حول 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال .

وتشترك القصص جميعها في البطولة والإخراج حيث تقوم هنا الزاهد بدور البطولة النسائية بالـ 9 قصص ويقوم خالد الحلفاوي بإخراج جميع القصص والمسلسل من إنتاج سينرجي و كريم أبو ذكري.

والجدير بالذكر أن أخر أعمال هنا الزاهد كان فيلم “الغسالة” مع الفنان أحمد حاتم والفنان محمود حميدة،وفي الدراما مسلسل “الواد سيد الشحات” مع زوجها الفنان أحمد فهمي والفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ “توتا”.