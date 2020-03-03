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هنا الزاهد بشعر مبلل وإطلالة عفوية وجمالها يدهش المتابعين

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تناقل عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة المصرية هنا الزاهد أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

ولفتت الفنانة الأنظار بظهورها من دون ماكياج وبشعر مبلل وإطلالة عفوية. وأعرب الكثيرون عن إعجابهم بجمال ملامحها لافتين إلى أنها جميلة من دون استخدام مستحضرات التجميل ومن دون عمليات جراحية.

 

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القمر هنا الزاهد بدون مكياج❤️ #هنا_الزاهد #نجوم #فن #الشهره #مصر

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وأطلقت الصورة موجة واسعة من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر الصورة على إنستغرام. ومما جاء فيها: “أحلى مئة مرة من غير ميك أب” و”القمر بدون إضافات” و”قمر من غير مكياج”.

ويشار إلى أن الممثلة أثارت الانتباه مؤخراً بعدما نشرت على حسابها الخاص على “فيسبوك” جملة من أغنية “البلياتشو” للفنان مدحت صالح وجاء فيها: “الدنيا دي فيها كام ‏بلياتشو؟”. وهو ما دفع زوجها الفنان أحمد فهمي إلى الرد: “انتِ عميقة أوي”.

وعلى ذلك ردت: “حاجة معروفة أكيد” قبل أن يجب بدوره: “دا انتِ ‏زهقانة زهق” وهو ما أكدته تماماً في تعليق جديد.

وتدخل المنتج طارق الجنايني طالباً من فهمي أن يترك زوجته تتصرف على طبيعتها ليرد عليه الأخير: “دي ‏فاكرة نفسها متجوزة داود عبد السيد”.‏

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