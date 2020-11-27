كشفت الفنانة هنا الزاهد من خلال حسابها على “فيسبوك” تعرضها لنزيف في قدمها بعد أن عضتها كلبة زوجها الفنان أحمد فهمي الشهيرة “زيزي”.

ونشرت هنا استفسارًا لمتابعيها حول هل يجب عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأخذ حقنة بعد نزف قدمها، أم لا. وكتبت قائلة: “أنا عايزة اسأل حاجة، لو اتعضيت من الكلبة بتاعتي الصغيرة “زيزي” في رجلي ونزلت دم جامد من العضة المفروض أخد حقنة ولا لأ”؟

وتلقت هنا تعليقات أكدت ضرورة أخذها الحقنة، فسخر منها زوجها الفنان أحمد فهمي قائلاً: “مبدئيًا هي كلبتي أنا ثانيًا ده شرف ليكي”.

يذكر أن هنا الزاهد تنتظر عرض مسلسلها الجديد “حلوة الدنيا سكر”، الذي تقدم فيه دور البطولة المطلقة للمرة الأولى. وتدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يتكون من تسع حكايات، وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين، مع وجود هنا الزاهد في كل الحكايات، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

ويكتب العمل ثمانية مؤلفين، هم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.