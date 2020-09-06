استعرضت السيدة “شيرين المنزلاوي” والدة الفنانة المصرية الشابة “هنا الزاهد” شكلها، حيث نشرت صور و مقطع فيديو لها تستعرض من خلالهما مكياجها الناعم، الذي وضعته لها ابنتها الفنانة الشابة، وانهالت التعليقات من قبل المتابعين الذي أكدوا على أن الأم وابنتها نسخة طبق الأصل.

أما عن الفنان أحمد فهمي زوج إبنتها هنا الزاهد فلم يدع الموقف يمر مرور الكرام، ومزح من خلال تعليق بكتابة: “يا ترى مين اللي عامل الميك اب الجامد دا”، فردت حماته بقولها: “ماكيرة جامدة اوي اسمها هنا الزاهد”. فيما أبدى البعض استغرابه بالإشارة إلى أنهم ظنوا أن صور وفيديو والدة هنا الزاهد، ما هي إلا تعديل على شكل الأخيرة حتى تبدو أكبر عمراً.

و أطلّت والدة هنا الزاهد في مقطع الفيديو وهي تستعرض مكياجها، وطلبت منها الأخيرة أن تغلق عينيها وتفتحها، وعلقت على اللقطات المختلفة بكلمات تتغزل بجمال أمها.

في سياقٍ آخر، وجهت شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد مؤخراً رسالة للدكتور أشرف زكي عبر صفحتها بموقع إنستجرام، تطالبه بوقف تصوير جميع المسلسلات والأفلام بسبب أزمة كورونا وقالت: أرجو من الدكتور أشرف زكي اتخاذ قرار بوقف جميع المسلسلات والأفلام والبرامج عن التصوير الداخلي والخارجي قبل فوات الأوان.. خايفين على أولادنا وأهلنا.

وعلي الصعيد الفني، تنافس الفنانة هنا الزاهد بقوة في موسم الصيف السينمائي بـ”فيلم الغسالة”، الذي نجح في تحقيق إيرادات كبيرة وسط كل الأزمات، وتحديد نسبة الجمهور عند 25% فقط مع الاحترازات الأمنية والصحية المفروضة بدور العرض، وفي حوار صحفي، كشفت الزاهد عن تفاصيل “فيلم الغسالة” وكواليسه، وتأثرها بفيروس كورونا المستجد على المستوى الفني، واستعداداتها لـ”فيلم باربي” الذي كتبه طلعت زكريا قبل وفاته، وكذلك كشفت عن مشروعاتها مع زوجها أحمد فهمي، وكذلك عن تجربتها في العمل كمذيعة.