هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالة جريئة

خطفت الفنانة المصرية هنا الزاهد الانظار بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت هنا الزاهد، في الصور، بإطلالة جريئة حيث ارتدت تنورة قصيرة بطبعة ” Animal Print”، مع توب “high neck”، ونسقت مع الإطلالة جاكت من الجلد باللون الأسود، وكولون فوال بصيحة ” Polk dots”.
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واختارت هنا الزاهد تصفيه الشعر الويفى المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا بدرجات الألوان الترابية.