فاجأت الممثلة المصرية هنا الزاهد، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب

. وأوضحت هنا، من خلال تغليقها على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، أن ظهورها بالحجاب ما هو إلا لأجل دورها في مسلسل (حلوة الدنيا سكر)، مغلقة الباب على الشائعات عن ارتدائها الحجاب.

وكتبت هنا الزاهد في تعليقها: “استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر. من اكتر الشخصيات اللي بحبها يارب تعجبكم”.

وقد خطفت هنا الزاهد الانظار بإطلالتها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “براڤو بجد اول واحده تعمل البنت المحجبه الشيك اللي بتلبس حلو دايما في كل المسلسلات بيجيبوا البنت المحجبه متبهدله ومهمله في نفسها” و “يعني بجد شكرا انك هتجسدي البنت المحجبه صح شيك و استايل مش مبهدله زي ما دايما بيحصل”.

تقدم “الزاهد” خلال أحداث المسلسل 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتى كل حلقة فى 5 حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، وذلك بعناوين “سحر وشعوذة”، “9 خطوات لقلب الرجل”، “الجريمة لا تفيد” و”المتخصصة”.

ويشارك فى مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، مجموعة من النجوم فى كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلانى الذى يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغنى حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، محمد الشرنوبى، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك فى بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمى، ليلى عز العرب، بسنت النبراوى، فيما يظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف فى حلقة واحدة فقط.