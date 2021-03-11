أشعلت الفنانة هنا الزاهد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة هستيرية على أنغام أغنية “ملطشة القلوب” للمطرب مصطفى شوقي، في أثناء استمتاعها بارتفاع درجة الحرارة في القاهرة، حيث ارتدت ملابس صيفية عبارة عن بنطلون أزرق زهري، وتيشيرت أبيض كات… وعلّقت على الفيديو بالقول: “الصيف وحشني أوي”، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها على السوشيال ميديا.

الجدير ذكره أن هنا الزاهد يُعرض لها حالياً مسلسل “حلوة الدنيا سكر” من إخراج خالد الحلفاوي، وهو أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، ويتكون من حكايات منفصلة لشخصيات مختلفة، وكل حكاية يتم تجسيدها في خمس حلقات.

من ناحية أخرى، تخوض هنا الزاهد سباق الدراما الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “النمر”، وهو من بطولة محمد إمام ونرمين الفقي.