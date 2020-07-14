كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن استجابة وزارة الداخلية لاستغاثتها بعد إعلانها تعرضها للتحرش أثناء قيادة سيارتها وقيام شاحنة نقل صغيرة بملاحقتها.

ونشرت “هنا الزاهد” عبر حسابها على إنستغرام صورة مكتوب عليها: “استجابة سريعة من وزارة الداخلية… تم تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها بصحبة قائدها، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم”

وعلقت “هنا” قائلة: “الحمدالله رب العالمين… شكرًا وزارة الداخلية شكرًا الشرطة المصرية ”.

وكانت هنا الزاهد قد وثقت تعرضها للتحرش عبر مقطع فيديو ظهرت فيه شاحنة صغيرة يجلس فيها بعض الرجال قائلة “الرجالة بشنبات اللي قاعدين في عربية نصى نقل كانوا بيجروا وراي بقالهم خمس دقائق وبيتحرشوا بالكلام وكانوا يكسروا علي وكان ممكن اعمل حادثة عادي جدا”.