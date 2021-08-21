عبرت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن غضبها بسبب تعليق لاحدى متابعاتها على مواقع التواصل الاجتماعي واتهمتها بالتنمر عليها وذلك عبر تغريدة كتبتها عبر حسابها على تويتر.

ووصفت الزاهد في رسالتها أن الشخص المتنمر مريض بسبب تهكمه على الآخرين بأي شكل من أنواع الإساءة، وذلك يعود لكونه لا يشعر بالاتزان حسب وصفها.

وكتبت هنا الزاهد في تغريدتها: “الشخص المتنمر هو بهلوان أو مريض نفسي، يتهكم على الآخرين بالإساءة اللفظية أو البدنية ليُظهر نفسه للآخرين لإحساسه بالنقص وعدم الاتزان”.

وكانت متابعة قد انتقدت هنا الزاهد وقالت في تعليق لها:” صوت هنا الزاهد بيعصبني”، لترد الفنانة بغضب مشددة على أن ما قالته المتابعة يعتبر من قبيل التنمر اللفظي وإساءة في حق الآخرين.

وقالت هنا الزاهد: “آسفة إن صوتي بيعصب حضرتك، بس كنتي لازم تتعلمي وتعرفي من وأنت صغيرة يعني إيه التنمر اللفظي، ده بيكون إهانة وإساءة في حق الغير، إحنا ليه عايشين لازم نهين ونضايق بعض وعادي؟ لا والممثل لازم يسكت عشان هو معروف، لا إحنا بشر وكفاية تنمر وإهانة، لا للتنمر”، وقد تسبب رد الفنانة هنا الزاهد في حذف المتابعة لما كتبته عنها.

وقد تفاعل متابعو هنا الزاهد مع تغريداتها حيث اشاد الكثيرون بصوتها وشخصيتها مستنكرين التعرض لها بهذا الشكل.

وللة معاكي حق في كل كلمة قولتيها بالعكس ، هنا الزاهد صوت وشخصية جميلة وكيوت



كانها باربي صوتك حلو جدااااا ولو كان صوتك رفيع كان هيبقي وحش انا بحبك كدة علي طبيعتك @HannahElZahed انا بحبك اوي وانتي الممثلة الوحيدة اللي بحبها my favourite actress Hannah @HannahElZahed — Jana.Hannah Elzahed.Fans (@Janawaeleldeeeb) August 20, 2021

*المتنمر ليس بهلوانآ ياسيدتي،،إنه كما قلت-"مريض نفسي"-ومكانه الصحيح ليس بين الأسوياء-وإنما-"بمصحة نفسية"-!! — Youssefadly-Joe- (@My_fair_son) August 20, 2021