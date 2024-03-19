نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية ستوري حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة من أحدث ظهور لها.

هنا الزاهد مع مي عمر

ظهرت هنا الزاهد برفقه مي عمر من داخل إحدي الأماكن التي استمتعوا فيها بسهرة رمضانية مميزة.

تفاعل الجمهور مع الصورة وأضافوا العديد من التعليقات المميزة حول ظهورهما معا.

أحدث أعمال مي عمر

يذكر ان يعرض حاليا للفنانة مي عمر “مسلسل نعمة الأفوكاتو” في رمضان 2024.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: مي عمر، وأحمد زاهر، وكمال أبورية، وأروى جودة، وسلوى عثمان، وسامي مغاوري، ولبنى ونس، وعماد زيادة، وهدير عبد الناصر، وغادة فلفل، وأحمد ماجد، وولاء الشريف، ومحمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عدد من ضيوف الشرف.

تدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر دور محامية اسمها نعمة، هى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل، كما أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر.

آخر أعمال هنا الزاهد

أما عن آخر أعمال هنا الزاهد فكان مسلسل سيب وانا سيب.

مسلسل سيب وأنا سيب من بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آيةسماحة،ساندي، دنيا سامي، محمود السيسي، يارا جبران، كارلوس عازار، هنادي مهنا، من تأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان.

تدور أحداث مسلسل “سيب وأنا أسيب” حول “نبيلة” التي تترك عريسها يوم زواجهما وتسافر إلى لبنان لتشارك في مسابقة تصميمأزياءوتعيش هناك لمدة 5 سنوات، وترتبط بممثل وسيم يقدم لها عرض زواج أمام الجميع، وعندما تعود إلى الإسكندرية حيث ولدت تفاجأ أنهالاتزال متزوجة رغم إرسالها توكيل لوالدها لتطليقها، وتحاول الانفصال عن “إبراهيم” لكنها تدخل معه في مشاكل عديدة.

مسلسل إقامة جبرية

كما تقوم هنا الزاهد حاليًا بتصوير مسلسل جديد يحمل عنوان “مسلسل إقامة جبرية” ويشاركها البطولة عدد من الفنانين.

مسلسل إقامة جبرية من بطولة هنا الزاهد ، محمد الشرنوبي ،صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج والمسلسل مكون من 10 حلقات.

تقوم هنا الزاهد في المسلسل بدور شخصية صيدلانية، ويظهر محمد الشرنوبي بشخصية بطل العالم في السباحة، أما ثراء جبيل فهي صديقة هنا الزاهد المقربة وتمتلك مركز لتربية الكلاب.

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