شاركت الفنانة المصرية هنا شيحة متابعيها على حسابها على انستغرام بمجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها حيث ظهرت بفستان الليزر الشهير، الذي بات اختيار العديد من الفنانات خلال الأيام الماضية،

وجاء فستان هنا شيحة مفتوحا من الساقين والكتفين، بموديل الأوف شولدر، مع حقيبة «أختين» الشهيرة كما اعتمدت الفنانة على الشعر الويفي القصير، ونظارة شمسية، مع المكياج الهادئ.

وعلقت هنا شيحة على الصور كاتبة: “طالما كانت السينما العربية منارة عالمية للفنون في المنطقة، وأعتقد إن السينما تخاطب جميع الجماهير على الرغم من اختلاف اللغات التي تتحدث بها”.

وتابعت : “السينما عالمية وبواسطة وسائل التواصل الاجتماعي يمكننا الترويج لها بشكل أفضل وأسرع من ذي قبل”.

وكانت هنا شيحة قد أثارت، خلال الأشهر الأخيرة، جدلا واسعا بسبب علاقتها مع محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، حيث انطلقت الشائعات حول ارتباطهما عاطفيا، بعد ظهورهما سويًا في العديد من المناسبات، والحفلات، والأماكن المختلفة، وهم يتشاركان الرقص، أو العناق.

وكان آخر تلك المواقف التي جمعت الثنائي، احتفالهما سويًا في بداية العام الجديد، إذ تداول فيديو ظهرا فيه وهما يستقبلان العام الجديد، ووثق الفيديو حضن عام 2021، حيث ظهر محمود شاهين وهو يعد تنازليا انتهاء عام 2020، وبداية 2021، ثم ظهرت معه في الخلفية الفنانة هنا شيحة، واحتضنته في الفيديو حتى انتهى العد التنازلي.