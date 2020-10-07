تعيش الفنانة المصرية هنا شيحة، هذه الفترة قصة حب جديدة وذلك بعد مرور أسبوعين على إعلان طليقها السابق الفنان المصري أحمد فلوكس عودته لزوجته الأولى المغربية “رابيا” أم ابنه الوحيد “سيف الدين”.

وبحسب مصادر موقع “فوشيا” فأن هنا شيحة تعيش قصة حبها الجديدة مع محمود شاهين، ابن “ايناس شاهين” شقيقة الفنانة المصرية إلهام شاهين، مردفًا أنه يعمل مساعد مخرج.

محمود شاهين محتضنا هنا شيحة في صورة من حفل زفاف أمير شاهين

وأوضح المصدر أن قصة الحب بين هنا شيحة ومحمود شاهين بدأت منذ فترة ولكن حدث بينهما تقارب كبير في الفترة الأخيرة، موضحًا أنها كانت حريصة على أن تكون بجواره خلال حفل زفاف الفنان المصري أمير شاهين الذي يعد “خاله” والذي أقيم الجمعة الماضي.

وأوضح المصدر أن الثنائي يحضران للزواج خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأنه حدث بينهما تفاهم وتقارب في الفترة الأخيرة وأشار إلى أنهما اتفقا على ذلك لإتمام الأمور بشكل رسمي.

وأظهر فيديو رقصة بين هنا شيحة ومحمود شاهين، وكانت هنا مهتمة به للغاية وظهر بالمقطع احتضانها له، بينما كان الأخير يُدخن سيجارته.

والفنانة هنا شيحة ممثلة مصرية ولدت 25 ديسمبر 1985، وهي من أسرة فنية، وتعد الأخت الصغرى للممثلة حلا شيحة، وبدأت العمل الفني بعمر الـ15 ونالت أولى بطولاتها أمام الفنانة ليلى علوي وحنان ترك في فيلم “حب البنات” بالرغم من أنها كانت بالسنة الرابعة بمشوارها الفني.

وتعد حياة هنا شيحة مثيرة للجدل دائمًا فقد تزوجت الفنانة المصرية ثلاث مرات الأولى من فوزي العوامري وأنجبت منه ولدين ورفض الانفصال عنها فلجأت لرفع دعوى قضائية “خلع” وحصلت على حكم لصالحها. وتزوجت هنا شيحة للمرة الثانية من أحمد خضير ولكن هذه الزيجة انتهت بالطلاق بعد سنوات قليلة، وفي عام 2018 تزوجت من أحمد فلوكس ولكن بعد مرور أقل من عام انفصلت عنه.