وجهت الفنانة ” هنا شيحة ” رسالة إلى متابعيها في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام طالبتهم من خلالها بالمساعدة في توفير بعض الأدوية الطبية التي تحتاج إليها لبنان لكونها غير موجودة بالصيدليات هناك وإن وجدت تكون بأسعار عالية وذلك على خلفية الأوضاع الصعبة والأزمة الاقتصادية التي تمر بها .

وأشارت هنا شيحة في رسالتها إلى أن شقيقتها ” رشا شيحة ” ستتوجه إلى لبنان صباح يوم غد الخميس ومن يرغب في تأمين الأدوية التي أرفقتها بمنشورها يمكنه إرسالها معها .

وكتبت هنا في تعليقها على ذلك : ” لبنان في حاجة إلي الأدوية لأنها غير موجودة في الصيدليات وإن وجدت فهي بسعر مبالغ فيه .. نرجو المساعدة .. أختي مسافرة صباح الخميس إلي بيروت .. اللي حابب يساعد يبعتلها رسالة .. شكرا ” .