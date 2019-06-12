هنا شيحة تواجه التنمر على السوشيال ميديا

قررت الفنانة المصرية هنا شيحة مواجهة التنمر الموجود على السوشيال ميديا بإطلاق هاشتاج جديد وهو ” لا لتنمر المتنكرين ” .

وطلبت من الجمهور أن يقوم بتصوير نفسه مع القيام بعلامة عدم الإعجاب .

وجاء ذلك عن طريق نشرها لصورة عبر ستوري على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” الخاص بها وعلقت عليها : ” اللي شايف إن التنمر على السوشيال ميديا بقى فوق الوصف يعمل صورة زي دي ويكتب لا لتنمر المتنكرين ” .

ويأتي ذلك بعد أن أصبح التنمر أمرا شائعا على مواقع السوشيال ميديا فبمجرد أن تقوم شخصية عامة بنشر فيديو أو صورة خاصة به يجد المئات وربما الآلاف يدخلون للسخرية منه .