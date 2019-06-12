الصفحة الرئيسية فن هنا شيحة تواجه التنمر على السوشيال ميديا

هنا شيحة تواجه التنمر على السوشيال ميديا

بواسطة -
0 50

قررت الفنانة المصرية هنا شيحة مواجهة التنمر الموجود على السوشيال ميديا بإطلاق هاشتاج جديد وهو ” لا لتنمر المتنكرين ” .

وطلبت من الجمهور أن يقوم بتصوير نفسه مع القيام بعلامة عدم الإعجاب .

وجاء ذلك عن طريق نشرها لصورة عبر ستوري على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” الخاص بها وعلقت عليها : ” اللي شايف إن التنمر على السوشيال ميديا بقى فوق الوصف يعمل صورة زي دي ويكتب لا لتنمر المتنكرين ” .

ويأتي ذلك بعد أن أصبح التنمر أمرا شائعا على مواقع السوشيال ميديا فبمجرد أن تقوم شخصية عامة بنشر فيديو أو صورة خاصة به يجد المئات وربما الآلاف يدخلون للسخرية منه .

 

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.