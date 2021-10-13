نشرت الفنانة الكويتية هند البلوشي مقطع فيديو من داخل سيارتها ظهرت فيه بدون فلتر للرد على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا من بعض متابعيها

وحرصت هند البلوشي على الظهور بدون فلتر للكشف عن لون شعرها الحقيقي حيث علقت الفنانة الكويتية قائلة: ” “لون شعري الحقيقي بدون فلتر”.”، وبدا أن شعرها يميل لونه للأحمر القاتم على ضوء الشمس.

وشددت هند البلوشي من قبل على استيائها من الانتقادات اللاذعة التي انهالت عليها بسبب ملامحها، وسخرية البعض من شكلها ليكتبوا لها أن وجهها من قبل كان أكثر جمالاً.

وأبدت هند البلوشي ضيقها من أحد التعليقات التي كتبت لها وهي أنها “صارت تلوع الجبد”، لتؤكد من خلال الفيديو أن هناك فرق بين عمليات التجميل والترميم.

وسابقاً قامت الفنانة هند البلوشي بمشاركة كواليس خضوعها لجلسة حقن “البوتكس”، وأيضًا جلسات تنظيف البشرة، حيث تعتبر هند أن هذه الجلسات هي نوع من الراحة والاسترخاء بعد الشعور بالتعب والإرهاق.