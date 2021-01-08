كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ريان جيلر عن زواج الفنانة الكويتية هند البلوشي من المطرب العراقي على يوسف. وظهر جيلر في مقطع فيديو يقول إن معلومات مؤكدة وصلته من مصادر مقربة تفيد بزواج البلوشي من يوسف وبارك لهما وتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والأفراح وقدم لهم باقة ورد. ومنح جيلر العرسان أغنية مخصصة للزفاف والأفراح تقول: “ألف مبروك يا الغالي” فيما انتشرت صور رومانسية تجمع الطرفين ما تؤكد صحة حديث الناشط السعودي.

من جهتها خرجت البلوشي بنفسها لتعلن ارتباطهما على طريقتها الخاصة حيث ظهرت وهي تغني مع صديقاتها في قاعة أفراح في أجواء عائلية بسبب مراعاة ظروف فيروس كورونا. وكتبت على الفيديو اسم عريسها “على يوسف” ووضعت صورة الخاتم ما يؤكد صحة زواجها كما أعلن جيلر.

وكانت البلوشي متزوجة من الفنان الكويتي مشاري العوضي، عام 2012، وله منها من الأبناء عبير وجاسم، قبل أن ينفصلا رسميًا العام 2018.

وفي الأشهر الماضية عقد طليق البلوشي الفنان العوضي قرانه على فتاة لم يكشف هويتها، وذلك بعد عامين من انفصاله عن هند البلوشي.وأكدت الفنانة هند في غيابها عن المشهد الدرامي للموسم المقبل، عازية الأمر إلى ظروف سفرها من جهة، ومن جهة أخرى إلى عدم تقدير مسيرتها ومساواة أجرها بأجر ممثلة مبتدئة. وقالت البلوشي في تصريح صحفي: “لا أعتقد أنني سأكون متواجدة في أي عمل درامي بالموسم المقبل، والسبب يعود لظروف سفري إلى تركيا مدة طويلة في الفترة الماضية دامت أشهراً ما أقدر ألحق عالموسم”.

يذكر أن يوسف هو أحد خريجي برنامج المواهب “ذا فويس” عراقي الجنسية، وعرف بانضمامه لفريق عاصي الحلاني والذي قدّم له الدعم لغاية الحلقة الأخيرة. وحضر العديد من الألبومات بمختلف اللهجات، بين اللبنانية والخليجية والعراقي، وكان له انتشار سريع على “السوشيال ميديا”، بسبب التنوع الغنائي، فالجمهور منتشر ومنوع بانتشار الثقافات واللهجات.