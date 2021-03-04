ردت زهراء البصري، زوجة المطرب العراقي علي يوسف الاولى على هند البلوشي وإعلانها إصابته بفيروس كورونا ومطالبة الجمهور بالدعاء له.

وفي رسالة وجهتها زوجة على يوسف، زهراء البصري، عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام أعلنت فيها قرب الكشف عن عدد من الحقائق قريباً موجطهة الحديث إلى الفنانة الكويتية هند البلوشي.

وقالت زهراء البصري:”الكل يسأل الحمد لله احنا تمام وعلي وملك والعائلة بخير، صرنا أحسن الحمد لله أنا وعلي فينا نسبة جدا قليلة بعد كام يوم نعيد التحليل بإذن الله”.

وتابعت :”أشكركم على الدعال النا، فيه اشياء حبيتوا استفسار عنها ان شاء لله بقرب وقت تنكشف حاليا تعرفون عندي حالة وفاة”.

وحول إعلان هند البلوشي إصابة علي يوسف بفيروس كورونا، علقت زهراء البصري بشكل غير مباشر قائلة :”انتظروا قريبا تنكشف الحقائق ويبين الكذاب المنافق المريض يلي احنة منعرف عنه شي بس هو ملزق نفسه بينه بالاجبار”.

أعلنت الفنانة الكويتية هند البلوشي إصابة زوجها الفنان العراقي علي يوسف بفيروس كورونا (كوفيد-19)، متمنية له الشفاء العاجل.

ونشرت البلوشي عبر خاصية الإستوري خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستقرام” صورة رومانسية تجمعها بيوسف، معلنة إصابته بفيروس كورونا المسستجد.

وكتبت هند البلوشي معلقة على الصورة: اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشفي زوجي علي وامسح عنه كل ألم اللهم أنت أعلم بحالته لا شفاء إلا شفاؤك ولا دواء إلا دواؤك.

وتابعت هند البلوشي في دعائها: اللهم إنك تراه وأنا لا أراه، ربي وإن عجز الأطباء فأنت المقتدر وإن وقفت حيلتي فأنت العظيم الشافي عليك توكلنا. اللم اشفي زوجي حبيبي من كورونا اللعينة يا رب يا كريم.

كما خرجت هند البلوشي في مقطع فيديو متوعدة حيث قالت “اتق شر الحليم اذا غضب.. اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمرد.. واللي تمرد لحينطق على راسه حيل.. لا احد يدوسلي على طرف.. هذا اخر انذار للكل”.