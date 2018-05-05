هند البلوشي تُفجع بموت زميلها الفنان نوار العقيلي

كشفت الممثلة ​هند البلوشي​ أنها تعيش حالة من الحزن بسبب وفاة رحيل الفنان الشاب نوار العقيلي، حيث نعته عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فنشرت صورة له وعلقت عليها بالتالي:

“لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. كم أحزنني خبر فراقك يا خوي.. وكم يؤلمني أني لن أراك مجددا بقلبك الطيب اللي يشيل الكل وضحتك اللي تملا المكان وروحك الطاهرة اللي تشيل تعب الكل.. وأخلاقك اللي تخجل اللي ما يخجل.. كم سأشتاق لك يا خوي وصديقي الحبيب.. أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك عند السؤال ويغفر لك وينور ظلمة قبرك ويؤنسك في وحشتك.. نوار العقيلي في ذمة الله”.