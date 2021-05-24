شاركت الفنانة الكويتية هند البلوشي متابعيها على حسابها على انستغرام بصور من ارشيفها جمعتها بعدد من النجوم المصريين.

فقد نشرت هند البلوشي صور جمعتها بكل من الفنان الراحل عمر الشريف والفنانة يسرا والفنان محمد هنيدي.

وكانت هند البلوشي قد كشفت مؤخرا عن الكواليس الخاصة بدخولها مجال الفن، موضحةً أنها بدأت كمغنية وبالفعل وقعت عقداً مع شركة متعهدة على الرغم من صغر سنها، ما أثار غضب والدها، الذي ضربها وأخذها للمنزل ممسكاً بشعرها بقوة من الاستوديو وأمام الحضور، وأرغمها على استكمال دراستها.

وأضافت البلوشي، خلال بث مباشر مع برنامج “في ضيافتهم” مع الإعلامي سامح صفوت، أنها عملت صحافية فن إلى جانب دراستها بالجامعة، وساعدتها شقيقتها المطربة “مرام البلوشي” على إجراء مقابلات مع فنانين ومخرجين كان أولهم “مرام” نفسها، لتكون من هنا بدايتها في مجال التمثيل، كما أنها عملت بالتدريس لمدة 10 أعوام إلى جانب التمثيل، واستقالت بعدها لعدم توفيقها بين الفن والتدريس.

ولفتت إلى أن زوجها الثاني هو من سمح لها بدخول هذا المجال وكانت البداية عند حضورها لإحدى بروفات مسرحية “شباب كول” لشقيقتها مي البلوشي، حيث اكتشفها المخرج.

ووصفت البلوشي نفسها بأنها متعددة المواهب، إذ تجيد التمثيل والغناء والكتابة والإنتاج، كما أنها مؤخراً تعمل كناقدة، ما جعلها تتدخل في عمل الكتّاب، وهذا الأمر أزعج الكثيرين منهم، لأنها أصبحت تنظر للعمل بعين المتخصص وليس بعين الفنان.