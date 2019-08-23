هند الحناوي تقاضي طليقها أحمد الفيشاوي بعدما اتهمها في شرفها

بعد نشر الممثل ​أحمد الفيشاوي​ مقطع فيديو يسرد فيه تفاصيل الردّ، الذي جاء فيه على لسان مكتب محاميه على قضية النفقة التي رفعتها طليقته ​هند الحناوي​ ضده فيما يخص ابنته لينا، والذي ذكر فيه بأنها حصلت على موافقة منه بسفر ابنته إلى إنجلترا عن طريق الغش والتدليس وإيهامه بأنها تسافر بابنته لتعليمها في حين أنها تهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس لأنها ضبطت برفقة رجل غريب الساعة الرابعة والنصف فجراً وفي حالة سكر بيّن”، جاءت ردة فعل الحناوي على الموضوع بأن قامت بتحريك دعوى قضائية عبر محاميها المستشار شعبان سعيد، ضد طليقها ووالد ابنتها الفنان أحمد الفيشاوي، تتهمه فيها بالسب والقذف، مطالبة إياه بتعويض مادي كبير لما لحق بها من أضرار بالغة، بسبب تعرضه لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون أي دوافع إلا لحصولها على حكم نهائي بحبسه، لامتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا منذ فترة كبيرة، رغم علمه وتوقيعه وموافقته بأن تدرس في لندن”.

وقالت :”إن طليقها يمتلك ثروة طائلة في البنوك، ورغم ذلك يتهرب من الإنفاق على ابنته، ويعاني من مشاكل كبرى مع الضرائب في مصر، قائلة: ” نريد فقط أن يتحمل مسؤولية ابنته وينفق عليها.. هو يهاجمني ويشوه صورتي بسبب حكم سجنه رغم أنني وعائلتي أنفقنا على ابنتي التي تتعلم بالخارج ملايين، وهو لم يدفع شيء لها”.

وناشدت الحناوي نقابة الممثلين ونقيبها وكافة جهات الدولة بسرعة تنفيذ العدالة بتسليم الفيشاوي لمباحث تنفيذ الأحكام لدفع النفقة، لافتة إلى أنه وقتها كل شيء سينتهى لأنها لا تريد حبسه. وأشارت الحناوي أنها لن ترد على الفيشاوي بطريقته وبينهما القضاء.

وأعلنت ​لينا الفيشاوي​ وقت وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنجلترا، وهي تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، حيث تدرس هناك.