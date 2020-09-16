أحدثت المدوّنة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية هند القحطاني موجة جديدة من الجدل بسبب ما قالته عن وضع الكمّامة. إذ أشارت في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” إلى أنها لا تحب الكمّامة وأنها تذكّرها بالنقاب وتُشعرها بالاختناق والتعب النفسي، حيث قالت: “خنقة، أموت نفسياً، أتعب، أتجمد، أتجنن من شي اسمه كمامة”. وأضافت هند أنها كانت ترتدي النقاب قبل أن تنزعه بعد انتقالها للعيش في الولايات المتحدة الأميركية.

وعرّضها هذا الفيديو لانتقادات لاذعة حيث دافع البعض عن النقاب، واعتبر آخرون أنها تهدف دائماً إلى لفت الأنظار بتصريحاتها.

يُشار إلى أن هند أحدثت ضجة مماثلة خلال بث مباشر مع متابعيها عبر تطبيق “سناب شات”. وفي معرض ردّها على انتقادات طاولت شكلها، أكدت أنها لا ترى نفسها جميلة، بل مقبولة المظهر قبل أن ترفع إصبعها الوسطى وتقول: “وجه طويل صوت خايس خشم رقبة زرافة سخافة المراهقة أهبي مريضة نفسيًا”.