أثارت مشهورة سناب شات السعودية ​هند القحطاني​ موجة جدل جديدة بعد نشرها مقطع فيديو جديد اعتبرت فيه ان الخمور لا تضر بدليل بيعها في الصيدليات في الولايات المتحدة الامريكية.

وظهرت هند القحطاني في الفيديو وهي تتجول في إحدى الصيدليات في الجزء المخصص للخمور ، وتساءلت: “هل تتوقعون أن تباع الخمور في الصيدليات في الدول العربية هكذا يوماً ما..نعم أنا أتوقع وفي القريب العاجل أيضاً”.

وأضافت: “الأميركان يشربون خمر وما ضرهم، بالعكس متطورين وإنسانيين ولو منه ضرر ما باعوه بالصيدليات”.

ما فاجأ الجمهور الذين إعتبروا أن الفيديو لترويج للخمر والتشجيع على الإدمان على الكحول، فقال أحدهم: “كيف تروج وهي ما تشرب أصلاً والخمور يستعملونها في التخدير وتطهير الجروح واول كان علاج عندهم”.

فيما قارن اخر بين الخمور والتدخين حيث قال “صادقه،، زيه زي الدخان يعطونك تحذير عنه وانتي ومسؤوليتك الشخصيه وش تقرر لنفسك”.

الدخان ضرره على الشخص نفسه الخمر ضرره حتى على غيره — هُدى. (@hu_d01) August 20, 2021

واعتبر اخرون ان كلامها تشكيك في الدين وتعاليمه واتهموها بطرح هذه النوعية من الاراء بهدف تصدر التريند.

مغزى كلامها تبغى تصير تريند، هي مجموعة تنتقضات للأسف — (@AF05558) August 20, 2021