شاركت الناشطة السعودية هند القحطاني متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جريء وصفه كثيرون بانه فاضح.

فقد صدمت هند القحطاني في فيديو نشرته عبر حسابها بـ”سناب شات” صدمت فيه متابعيها حيث ظهرت مرتدية ثوبا كشف عن صدرها بشكل كبيير.

وكانت هند القحطاني تتحدث في الفيديو الفيديو عن الطقس حيث قالت: “طلعت الشمس بس طلعت الشمس دافية وشكلي الان اشغل المكيف حتى اني كنت لابسة شتوي وغيرته للبس اللي تشوفونه لان الطقس انتقل من برودة الى دفا بزيادة”.

وتتعرض هند القحطاني باستمرار لانتقادات كبيرة بسبب تصرفاتها التي يصفها البعض بالمغايرة للمجتمع في السعودية بشكل عام، لكن البعض يرى فيها تعبيرا عن تحرر الفتاة، التي تمثل مستقبل المرأة في المملكة.

وكان قد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أخبار تفيد زواج هند القحطاني من أحد كبار رجال الأعمال في السعودية بمهر قدره ثلاث ملايين.

ونفى البعض الأنباء المترددة عن زواجها وأن الهاشتاج الذي تصدر موقع تويتر هدفه فقط زيادة الإعلانات لدي هند وأنها لم تتزوج كما تداول البعض .

و المثير للجدل أن القحطاني لم تعلق على هذه الأخبار المتداولة بحقها، لا بالنفي ولا بالتأكيد.