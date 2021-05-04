حسمت مشهورة “سناب شات” السعودية، هند القحطاني، مسألة إمكانية عودتها إلى لبس الحجاب مجددًا، وذلك خلال ردها على أسئلة من متابعيها طرحت عليها حول هذا الموضوع.

وقالت “هند القحطاني” في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات”: “انا الان عندي حرية الخيار في اني ارتدي الحجاب او اني ما ارتديه وانا اخترت ما البس حجاب”.

وعن بناتها، قالت هند القحطاني “بناتي طفلات بس يكبروا هن سيحددن مع اني اعتقد جازمة بل واكاد أكون متأكدة بمئة بالمئة ان بناتي لن يرتدين الحجاب لانهم يحملون نفس افكاري بالظبط”.

كما تحدثت هند القحطاني عن فترة شبابها في السعودية قائلة: “حياتي في تلك المراحل العمرية كانت ليست بالحياة هي أقرب للموت منها للحياة ولكن مع مرور الوقت تصير من الذكريات المؤلمة”.

وأضافت هند القحطاني، بلهجة منفعلة: “مستحيل أرجع ألبس حجاب.. ما أبغى.. أنا عانيت في حياتي.. أنا لبست المسفع وعمري 6 سنوات”.