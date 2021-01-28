كرّمت ​السفارة الفرنسية​ بالقاهرة الممثلة التونسية ​هند صبري​ بمنحها وسام الفنون والآداب الفرنسي من درجة ضابط في حفل خاص بمقر السفارة.

وقد عبرت هند صبري عن فخرها بهذا الوسام وشاركت متابعيها عدداً من الصور من المناسبة السعيدة وأرفقتها بتعليق قالت فيه :”فخورة بحصولي على وسام الفنون والآداب الفرنسي من درجة ضابط officier des Arts et Lettres بعد حصولي عليه عام 2014 من درجة فارس.شكرا للجمهورية الفرنسية ولسعادة سفير فرنسا ​ستيفان روماتيه​ ولعائلتي وجمهوري واصدقائي وأعدكم أن أستمر في محاولة اسعادك.مبروك لزميلي و صديقي محمد حفظي حصوله على رتبة فارس الفنون والآداب للجمهورية الفرنسية”.

وقالت السفارة الفرنسية في بيان إن سفير فرنسا في مصر “ستيفان روماتيه قدّم وسامي الآداب والفنون برتبة ضابط إلى هند صبري وبرتبة فارس إلى محمد حفظي”،

ونقل البيان عن صبري قولها أن “هذا الترشيح كأصغر امرأة عربية لوسام الآداب والفنون برتبة ضابط، هو حجر أساس جديد لعلاقتي المتينة مع فرنسا”.

وكانت هند صبري نالت العديد من الجوائز وشاركت في لجان تحكيم مهرجانات أفلام إقليمية ودولية وحصلت على وسام الآداب والفنون الفرنسي برتبة فارس عام 2014 وتعتبر ناشطة في مجال حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها.

وقدمت صبري العديد من الأعمال السينمائية والدرامية وبرز ظهورها بشكل خاص على الساحة الفنية المصرية عندما اختارتها المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عام 2001 لتكون بطلة فيلمها “مذكرات مراهقة” بعد دورها في الفيلم التونسي – الفرنسي “صمت القصور”.ومن أبرز أعمالها فيلم “عمارة يعقوبيان” عن رواية الكاتب المصري علاء الأسواني والذي أنتج باشتراك مصري- فرنسي، وفيلم “أحلى الأوقات” وفيلم “الجزيرة”.