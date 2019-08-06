هند صبري تمنع إبنتيها من مشاهدة فيلمها الجديد.. والسبب!!

قالت الممثلة التونسية ​هند صبري​ إنها لن تسمح لإبنتيها “عاليا” و”ليلى”، بمشاهدة فيلمها الجديد “​الفيل الأزرق 2​”.

وأرجعت صبري سبب ذلك إلى سنهما الصغير، لافتة إلى أنها ستسمح لهما بمشاهدته، ولكن بعد مرور عدة سنوات.

وأضافت: “لا أقدم عملاً لا تشاهده إبنتاي، لكنهما ستريانه بعد عدة سنوات، لأنه فيلم رعب وهما صغيرتان على هذه النوعية”.

يُذكر أن الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، وإياد نصار، كما يظهر بعض من أبطال الجزء ‏الأول ‏كضيوف شرف مثل خالد الصاوي وشيرين رضا، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد‎.