تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان، شاركت الممثلة التونسية هند صبري عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها من مسلسلها “حلاوة الدنيا”، والتي أطلت بها حليقة الرأس.
وعلّقت بالقول:”مع ذكري اليوم العالمي للسرطان ؛ أتذكر حلاوة الدنيا الذي يعاد عرضه هذه الأيام ، وتأثيره على الكثير من الذين يكافحون مرض السرطان”.
وأضاف:”أتمني لكل من تواصل معي ليخبرني كيف شجعه هذا العمل في رحلته ضد السرطان ان يكون قد انتصر عليه و أتمني الشفاء بسلام لكل من لازال يكافح ضد السرطان”.
وكانت أعربت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن دعمها أيضاً لمرضى السرطان، إذ نشرت كذلك عبر صفحتها الخاصة صورة لها من مسلسلها “خمسة ونص” والتي ظهرت فيها أيضاً حليقة الرأس.
هند صبري حليقة الرأس مجدداً بعد نادين نسيب نجيم
تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان، شاركت الممثلة التونسية هند صبري عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها من مسلسلها “حلاوة الدنيا”، والتي أطلت بها حليقة الرأس.