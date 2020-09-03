شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل الآن كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء الفنانين، الفنانة التونسية هند صبري، التى ارتبطت بعلاقة حب، ومن ثم خطوبة بالنجم السوري “باسل خياط”، وذلك في بداية مشوارهما الفني، إلا أن الخطوبة لم يكتب لها النجاح، وتزوجت الفنانة التونسية من رجل أعمال مصري، بينما تزوج الفنان السوري من فتاة خارج الوسط الفني.

وأوضح “خياط”، خلال استضافته بـ “برنامج فحص شامل”، أن الغيرة كانت سبب انفصاله عن الفنانة التونسية هند صبري بعد ارتباط دام عامين ونصف العام، لافتا إلى أنهما مازالا صديقين حتى الآن ويضحكان على ما جرى خلال فترة ارتباطهما التي لم تنته بالزواج.

وعلي الصعيد الفني، يذكر أن الفنانة التونسية هند صبري تقوم حاليا بتصوير دورها في “مسلسل هجمة مرتدة” بطولة الفنان أحمد عز، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، حيث كان مقررا عرضه في شهر رمضان الماضي لكنه تأجل نظرا لظروف فيروس كورونا.

كما تشارك هند صبري في بطولة “فيلم كيرة والجن” مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سينرجي، والفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول الفيلم واقع المجتمع المصري في فترة الإحتلال الإنجليزي إبان ثورة 19، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.