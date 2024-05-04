نشرت الفنانة هند صبري عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستجرام” مقطع فيديو طريف بمشاركة ابنتها قامتا فيه بتقليد النجمتين دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي في أحد مشاهد مسلسلهما “نيللي وشريهان” وذلك على طريقة الـ”تيك توك”، ولقي الفيديو تفاعلاً كبيراً من جمهور هند.

هند صبري وابنتها

من ناحية أخرى كشفت هند صبري في تصريح لها عبر برنامج ET بالعربي عن سبب غيابها في السنوات الثلاث الماضية عن دراما رمضان، وذلك منذ مشاركتها في مسلسل “هجمة مرتدة” الذي عرض في رمضان 2021.

وقالت هند إنها بعد عرض مسلسل “هجمة مرتدة”، أعربت عن تعبها جراء الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على صناعة الدراما، الأمر الذي جعلها تتخذ قراراً بالغياب المؤقت لحين تحسن الأحوال.

آخر أعمال هند صبري

يذكر أن آخر أعمال هند صبري كان فيلم “بنات ألفة” الذي رشح في التصفيات النهائية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم جائزة أفضل فيلم وثائقي، وهو من إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وتم تصويره في تونس العام الماضي.

يذكر أن هند صبري غابت عن دراما رمضان 2024، وفسرت ذلك قائلة: “لم أشارك في موسم رمضان من وقت مسلسل “هجمة مرتدة” في 2021، المشكلة كل اللي اشتغل في رمضان وقت كورونا 2020 تعب جدا أنا فاكرة مسلسل “هجمة مرتدة” كنا مصورين النص وبعدها توقفنا عشان كورونا فنسيت الدور والدنيا اتغيرت وبعدها رجعت عشان أكمل لرمضان اللي بعده حصلي “تروما” الضغط لمسلسل رمضان مش زي أي حاجة تانية”.

وأكملت هند صبري: “كل دا مع أن مسلسل “البحث عن علا” أخد مني وقت طويل جدا في تحضيراته، لكن أنا اشتقت لرمضان وغالبا السنة الجاية هكون موجودة”.

البحث عن علا 2

وتنتظر هند صبري عرض الموسم الثاني من مسلسلها “البحث عن علا” عبر Netflix، وانضم إلى المسلسل في هذا الموسم الفنان ظافر العابدين.

ويشارك في بطولة مسلسل “البحث عن علا” كل من سوسن بدر وهاني عادل وندى موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري، المعروف بلعبه دور شقيق “علا” في مسلسل “عايزة أتجوز”.

وتدور أحداث الجزء الثاني من “البحث عن علا”، حول “علا” التي تجد نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد.

“البحث عن علا” من إخراج هادي الباجوري، وتولت هند صبري وأمين المصري الإنتاج التنفيذي، ومن المقرر بدء عرضه على Netflix في وقت لاحق من العام الحالي.

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