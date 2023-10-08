يبدو أن الفنانة هند عبد الحليم اتخذت قرارها النهائي بخصوص الشامة “الحسنة” فوق شفاهها، ومن الواضح أنها تخلصت منها نهائيا.

ظهور هند عبد الحليم الأخير

ظهرت هند عبد الحليم مؤخرا في أكثر من إطلالة وصورة بدون شامتها، وذلك بداية من منتصف سبتمبر الماضي، وتوالى بعدها ظهورها في صور بدون شامتها الشهيرة.

تفاعل متابعي هند مع صورتها وأضافوا العديد من التعليقات حول اللوك الجديد الذي ظهرت به، وأكد البعض أن الشامة كانت من العلامات التي ميزتها عن غيرها من النجوم.

الجدير بالذكر أن هند كانت مترددة في هذه الخطوة منذ فترة طويلة، ووصل الأمر بأنها قامت باستطلاع رأي للجمهور قبل هذه الخطوة.

هند عبدالحليم تهاجم منتقديها: “خليكوا أشرار أكتر”

من ناحية أخرى، ردت الفنانة هند عبدالحليم على منتقدي إزالة “حسنة- شامة” من وجهها، بعدما نشرت صورة لها ظهرت فيها بدونها.

وكتبت هند منشورًا عبر خاصية “القصص القصيرة”، على حسابها بموقع “إنستجرام“: “للتوضيح حاجة كمان بما إن الناس بقت بتقول كده في الوش ومش بيحسوا بحد فيه ناس كتير قالت إني عملت مناخيري ونفخت وشي وشفايفي انا عملت كل ده؟ إمتی طیب وفين؟”.

وأضافت هند: “هو انتوا مش عارفين أن البني آدم ملامحه بتتغير مع مرور السنين، وهو نفسه أصلا بيتغير مش بيروح يعمل عمليات في شخصيته ولا أحاسيسه، بس الحاجة الوحيدة اللي مش بتتغير إنه هيفضل بني آدم بیحس وبيتوجع فحطوا نفسكوا مكان الناس أو بلاش.. بس مش لازم تخلوني عملت وغیرت وشيلت الحسنة اللي كانت فيها موهبتي أو الحسنة الوحيدة اللي كانت فيا زي ما ناس كتير قالت، برافو يا جماعة استمروا خليكوا أشرار أكتر وأكتر اتبسطوا”.

آخر أعمالها

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم كان مسلسل “أزمة منتصف العمر” الذي تم عرضه على منصة “شاهد VIP”، وشارك في بطولته كل من كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر السعيد، ركين سعد، رشدي الشامي، ومن إخراج كريم العدل، وتأليف أحمد عادل، ومعالجة درامية لكريم العدل وكريم فهمي.

تدور أحداث المسلسل حول “فيروز” التي تزوجت في سن صغير من رجل يكبرها في العمر كثيرا، تعاني من معاملته القاسية وإهماله لها، في نفس الوقت تتزوج “مريم” ابنتهما من “عمر” الذي يكبرها في العمر ويلاحظ “عمر” معاملة “مريم” ووالدها السيئة لـ”فيروز” ويتقرب منها ويقع في حبها.

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