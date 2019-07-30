هيا الشعيبي بالزي الظفاري العماني

نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام اطلت فيها بالزي الظفاري العماني .
وعلقت هيا الشعيبي على الصورة قائلة: “انا بلبس الظفاري العماني وفتخر احب اهل عمان يالله طبو لايكاتكم وينها اهل عمان”.
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انا بلبس الظفاري العماني وفتخر احب اهل عمان يالله طبو لايكاتكم وينها اهل عمان @salimsawakhroon الف الف شكر للمصور المدع سالم الغالي صج مبدع المصممه الجباره في الأزياء العمانيه الجميله الف الف شكر فعلا كنت متألقه في الزي العماني @azia_almountaha
يذكر أن هيا الشعيبي تنتظر عرض مسلسل “سواها البخت” الذي صورته خلال فبراير الماضي، وهو من تأليف محمد الكندري، وإنتاج مؤسسة الفهد للإنتاج الفني، ومنتج منفذ المجموعة الفنية، وإخراج حسين أبل، حيث يجمع نخبة من النجوم بينهم أحمد العونان وفهد البناي ومحمد الصيرفي وشهاب حاجية وفخرية خميس وهدى حمدان وشيلاء سبت وبدور عبدالله، ويتناول العمل العديد من المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسر الكويتية في قالب كوميدي خفيف.