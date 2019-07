هيا الشعيبي بالزي الظفاري العماني

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

انا بلبس الظفاري العماني وفتخر احب اهل عمان يالله طبو لايكاتكم وينها اهل عمان @salimsawakhroon الف الف شكر للمصور المدع سالم الغالي صج مبدع المصممه الجباره في الأزياء العمانيه الجميله الف الف شكر فعلا كنت متألقه في الزي العماني @azia_almountaha