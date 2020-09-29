كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن خضوعها لعملية لغلوغ فاشلة نتج عنها إصابتها بأورام بالرقبة وبوجهها، وهو ما دفعها لإجراء عملية جراحية أخرى للتخلص منه هذه الأورام وإزالتها كلياً.

وقالت هيا الشعيبي عبر سناب شات: “بدي أقولكم شيء.. من فترة خضعت لعملية لغلوغ في مكان ما.. ما بحب أذكر فين ولا شو المهم انه مكان ما بس مو بالكويت.. المهم بعد العملية اللي كانت مو ناجحة ولا حصدت منها النتيجة الواو اللي بالكم فيها”.

وأضافت هيا الشعيبي: “بعد العملية مباشرة ظهرت عندي خلف أذني كلاكيع وحاجات من الكورة تشبه الألياف وكمان ابتدت تظهر غي وجهي.. والله ما كنت بعرف أنام نهائيا ولا بعرف آكل من الألم والوجع.. شهرين وأنا أتعذب عذاب فظيع”.

وأشارت “بعدها قررت أروح لدكتور عشان أعرف شو هاد بالظبط.. قالي إنها أورام ولازم أخضع لعملية جراحية لإزالتها.. أنا بس بدي أقول لأي دكتور ما يراعي ربنا حسبي الله ونعم الوكيل.. وأنتم كتير خلوا بالكم.. الدكتور ياللي رحتله عيادته واو كبيرة وفخمة وإعلانات.. فبليز انتبهوا ع حالكن”.