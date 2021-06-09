علقت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على الازمة الصحية التي تمر بها مواطنتها الفنانة مرام البلوشي طالبة الدعاء لها وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هيا الشعيبي، في الفيديو، متأثرة كاشفة انها في العاصمة اللبنانية بيروت وانها علمت عن طريق انستغرام بمرض مرام البلوشي.

وتابعت “توي كلمتها فأسألكم الدعاء حق مرام تستاهل الدعاء احلفكم بالله”.

يذكر انه تم نقل مرام البلوشي للعناية المركزة بعد إصابتها بأزمة صحية وتردد إصابتها بجلطة ثانية في القلب، وكشفت شقيقتها هند البلوشي عن تفاصيل حالتها الصحية اليوم.

وكشفت الفنانة هند البلوشي اليوم تفاصيل الحالة الصحية لشقيقتها مرام البلوشي، وقالت في تعليق لها على حسابها بانستقرام: “حبايبي كل اللي يسألني على مرام الحمدلله استقرت حالتها، وتعادلت الإنزيمات، ويارب ما تحتاج قسطرة ثانية، شكراً لكم وعلى مشاعركم النبيلة، لا أراكم الله مكروه بغالي”، وكشفت هند البلوشي في عدة تصريحات لها إن ارتفاع الإنزيمات سبب لشقيقتها جلطة، ولكن الأطباء لم يقرروا بعد إجراء القسطرة أم لا.