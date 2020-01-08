هيا مرعشلي بإطلالة جريئة عفوية

شاركت الممثلة السورية ​هيا مرعشلي​ قبل ساعاتٍ محبيها صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة ارتدت فيها سترة طويلة فقط وبدت عارية القدمين واعتمدت تسريحة ذيل الحصان.

وانهال متابعو مرعشلي على المنشور بالتعليقات الإيجابية حيث جاءت في معظمها مشيدة بإطلالتها العفوية وملامحها التي تضج أنوثة.

يشار إلى أن هيا مرعشلي نافست في الموسم الرمضاني العام الماضي 2019 عبر ثلاث أعمال هي “عندما تشيخ الذئاب” للمخرج عامر فهد، كما شاركت في مسلسل “مسافة أمان” للمخرج الليث حجو ، بالإضافة إلى حلولها ضيفة شرف في مسلسل “دقيقة صمت” للكاتب سامر رضوان والمخرج الراحل شوقي الماجري.