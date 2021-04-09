فاجأت الغواصة السعودية هيفاء الطويلعي صدمة المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان كشفت عن عمرها الحقيقي.

وتناقلت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير مقطع فيديو لـ هيفاء الطويلعي ظهرت فيه وهي تقول: “ليش انتم مستغربين اني انا عطيتكم عمري الحقيقي ايه نعم انا خمسينية ما كذبت انا قاعدة اقول لكم عمري بالتحديد وبالرقم 57 سنة”.

وتابعت “الحمدالله كل شيء تطور نعمل بوتكس وفيلر ونشد ونربط وعوامل الزمن ما تبين علينا لاننا نشتغل على هذا الموضوع”.

وأضافت “لكن تدرون انا جدتكم وتغنولي جدتي يا جدتي يا حلوتي يا بسمتي وبعد سنتين اذا الله عطانا اعمار وكنا مع بعض سنحتفل سوا بدخولي عالم القواعد من النساء واكون ستينية وكلي فخر طبعا”.

وقد اثارت الطويلعي دهشة الكثيرين حيث قال احدهم: :والله صح تطور بس وش ذالتطور الحلو احس ماصدقت ٥٧ كنها 30″.

عمليات — ĦềŗĆuᴌỄš (@WT_o2) April 8, 2021

فيما نشر اخر مقطع فيديو لها دون فيلتر وعلق كاتبا: “ترا فعلا عمرها ٥٧ سنه بس انصدمتو لان الفلتر اللي فوق مصغر ملامحها ، هنا من بعيد واضح انها كبيره لكن برضو مرتبه مقارنة بعمرها ماشاء الله”.

مو باين عليها الصراحه انصدمت معقوله هذه ٥٧ — نمش (@nmsh00) April 8, 2021