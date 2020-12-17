شاركت الفنانة البحرينية هيفاء حسين متابعيها على حسابها على انستغرام بصورة جديدة لها مع توأمها جواهر وسلطان بمناسبة اليوم الوطني البحريني الـ 49 والذي صادف يوم الاربعاء 16 من ديسمبر.

وظهرت هيفاء حسين في الصورة وهي تحمل طفليها ويلبسون جميعا سترات بلون العلم البحريني.

يذكر أن الفنانة البحرينية قد شاركت متابعيها بأول صور واضحة لتوأمها عبر حسابها على انستقرام منذ أشهر قليلة، بعد أن كانت تخفي ملامحهما إلا أنها حرصت على معايدة الجمهور بعيد الفطر بطريقة مميزة من خلال لقطات لطفليها، وبعدها ظهرت معهما بشكل علني أكثر من مرة خلال رحلات تسوق أو في صور دافئة.