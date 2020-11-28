خطفت الفنانة البحرينية هيفاء حسين الانظار بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة مميزة مع توأمها جواهر وسلطان.

فقد أطلت هيفاء حسي في الصورة وهي تمسك بتوأمها جواهر وسلطان، وهم يرتدون ملابس متشابهة مع إطلالتها، في مشهد دافئ لفت الأنظار إليها.

ولفتت إطلالة هيفاء حسين المتطابقة مع ابنتها جواهر، الأنظار، حيث تقاربت ملامحهما إلى حد كبير إلى جانب أن الابنة التوأم ظهرت بنفس قصة شعر والدتها ونفس ألوان ملابسها.

وكانت الفنانة البحرينية قد شاركت متابعيها بأول صور واضحة لتوأمها عبر حسابها على انستقرام منذ أشهر قليلة، بعد أن كانت تخفي ملامحهما إلا أنها حرصت على معايدة الجمهور بعيد الفطر بطريقة مميزة من خلال لقطات لطفليها، وبعدها ظهرت معهما بشكل علني أكثر من مرة خلال رحلات تسوق.

وكانت هيفاء حسين قد احتفلت خلال الأيام الماضية بعيد ميلادها حيث نشر زوجها حبيب غلوم عبر حسابه على انستغرام، صورة لهيفاء حسين معلقاً عليها: “كل لحظة وأنت الحياة” مدوناً تاريخ عيد ميلادها، لترد عليه الفنانة البحرينية قائلة: “حبيب أنت عساني ما انحرم منك يالغالي”، كما فاجئها بحفل عيد ميلادها في أحد الفنادق، ونشر مقطع فيديو أظهر جانب من الاحتفال معلقاً عليه: “الاحتفال بعيد ميلاد هيوفة 22 أكتوبر”، وأظهر الفيديو تورتة عيد ميلاد كبيرة تضم صورتهما معاً.