غيّب الموت أمس الثلاثاء، 23 فبراير، فاطمة حسين الطالب، والدة المخرج والممثل الإماراتي حبيب غلوم، وفق ما نشرته زوجته الفنانة البحرينية هيفاء حسين، عبر حسابها على إنستغرام.

وكتبت هيفاء حسين على إنستقرام:”لا حول ولا قوة إلا بالله.. أمي الثانية أم زوجي في ذمة الله”.

وتلقى حبيب غلوم وزوجته واجب العزاء في وفاة والدة الأول، ومن بينهم الإعلامي مصطفى الأغا، والذي كتب: “عظم الله أجركم وغفر لفقيدتكم”، وأيضاً الفنان محمد الصيرفي، والفنانة أمل محمد والتي كتبت: “لا اله الا الله وعظم الله أجركم، والله يرحمها برحمته يا رب”، كما تفاعل معها أيضاً الفنانة فاطمة الحوسني، والفنان أحمد مبارك، وغيرهم الكثير.

غير ان الاعلامية الكويتية مي العيدان احرجت هيفاء حسين بتعليق كتبت فيه: “تقصدين ام الدكتور حبيب غلوم و ام بوسعد؟”.

كما نعى حبيب غلوم والدته في تغريدة عبر حسابه على تويتر كتب فيها: “رحلت غاليتي إلى دار لا أعلم عنها شيئاً ولكني على ثقة في صاحب الملك الذي نزلت في رحابه وانتقلت الى رحمته تعالى وغفرانه يا لها من غصة تدمي القلب يا أمي.. أناجيك يا رب أن ترحمها وتغفرلها وتؤنس وحشتها اللهم إن أمي بين يديك فالطف بها يا من لك ملكوت كل شي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

رحلت غاليتي إلى دار لا أعلم عنها شيئاً ولكني على ثقة في صاحب الملك الذي نزلت في رحابه وانتقلت الى رحمته تعالى وغفرانه يا لها من غصة تدمي القلب يا أمي.. أناجيك يا رب أن ترحمها وتغفرلها وتؤنس وحشتها اللهم إن أمي بين يديك فالطف بها يا من لك ملكوت كل شي.. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/Tqd8WLYZnM — الدكتور حبيب غلوم (@HabibGalattar) February 23, 2021

وجاءت وفاة والدة الفنان بعد معاناة مع المرض، والذي سبق وأن أشار إليه الفنان حبيب غلوم، في عدد من التغريدات التي أطلقها على حسابه في تويتر، حيث كتب أخيراً: “اللهم قد مسَّ جسد أمي الضر، تناشدك بقلبها الصغير أن ترحمها منه، وتخلصها من عذاباته، فهي بين يديك وتحت رحمتك، نتوسل إليك أن ترحمها وتريح جسدها وقلبها وتحفظها لنا يا أكرم الأكرمين”.

كما سبق له أن كشف عبر تويتر، عن خضوع والدته لعملية جراحية في سبتمبر الماضي، حيث كتب آنذاك: “دعواتكم لأمي الغالية في غرفة العمليات”. وكانت الراحلة والدة حبيب غلوم، قد تعرضت لوعكة صحية في شهر سبتمبر من العام الماضي 2020، حيث ظهر حبيب عبر حساباته على السوشال ميديا متأثراً، وطلب من متابعيه الدعاء لها، بعدما قامت بإجراء عملية جراحية.