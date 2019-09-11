هيفاء واليسا ونانسي ونوال ونجوى ينعون الراحل سيمون اسمر

خيم الحزن على الوسط الفني في لبنان بعد الاعلان عن وفاة المخرج الكبير سيمون أسمر عن عمر يناهز الـ76 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقد امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بتغريدات وتدوينات العزاء على الراحل الذي ساهم في صناعة عدد كبير من نجوم الغناء الحاليين.

فقد كتبت هيفاء وهبي: “وداعا للأستاذ الكبير #سيمون_اسمر ستظلل في ذاكرة لبنان واللبنانيين رحمك الله.. 💔”

وداعا للأستاذ الكبير #سيمون_اسمر

ستظلل في ذاكرة لبنان واللبنانيين

رحمك الله.. 💔 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) September 11, 2019

ونعت اليسا الراحل سيمون اسمر قائلة: “الله يرحمك يا إستاذ. إنت جزء كبير من تاريخ الفن والتلفزيون بالعالم العربي، وكلنا كان إلنا شرف نمرق بمدرستك بيوم من الإيام، ورح يضل يذكرك التاريخ إنك صانع النجوم والفرح. نفسك بالسما #سيمون_أسمر”.

الله يرحمك يا إستاذ. إنت جزء كبير من تاريخ الفن والتلفزيون بالعالم العربي، وكلنا كان إلنا شرف نمرق بمدرستك بيوم من الإيام، ورح يضل يذكرك التاريخ إنك صانع النجوم والفرح. نفسك بالسما #سيمون_أسمر — Elissa (@elissakh) September 11, 2019

وكبت نانسي عجرم: “حر التعازي لعائلة المخرج الكبير سيمون أسمر. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما”.

أحر التعازي لعائلة المخرج الكبير سيمون أسمر. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما — Nancy Ajram (@NancyAjram) September 11, 2019

اما نوال الزغبي فنعت الراحل كاتبة: “الرحمة لروح المخرج الكبير #سيمون_أسمر كان علامة فارقة بعالم التلفزيون والإعلام وصناعة الفن.. تعازيّ لعائلته ولكل محبيه 🙏”.

الرحمة لروح المخرج الكبير #سيمون_أسمر

كان علامة فارقة بعالم التلفزيون والإعلام وصناعة الفن..

تعازيّ لعائلته ولكل محبيه 🙏 — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) September 11, 2019

اما نجوى كرم فقالت: “كنت بمعركة الفنّ، كان الفنّ بحاجة إلك.. إنت كنت عنوانو.. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما 🙏🏼 #سيمون_أسمر”.

كنت بمعركة الفنّ، كان الفنّ بحاجة إلك.. إنت كنت عنوانو..

الله يرحمك وتكون نفسك بالسما 🙏🏼 #سيمون_أسمر — Najwa Karam (@najwakaram) September 11, 2019

وكتب فارس كرم: “غيابك خسارة كبيرة للفن والتلفزيون ولكل شخص عرفك… الله يرحمك #سيمون_أسمر”.

غيابك خسارة كبيرة للفن والتلفزيون ولكل شخص عرفك…

الله يرحمك #سيمون_أسمر

F.K — Fares Karam (@fareskaram) September 11, 2019

وقالت ماغي بو غصن في تغريدة: “#سيمون_اسمر عراب الفن بلبنان.. إسم كبير بينشاف الحال فيه.. غاب بس رح يبقى إسمو مدرسة للأبد.. الله يرحمو 🙏”.