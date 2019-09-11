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هيفاء واليسا ونانسي ونوال ونجوى ينعون الراحل سيمون اسمر

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simon asmar

سيمون اسمر

خيم الحزن على الوسط الفني في لبنان  بعد الاعلان عن وفاة المخرج الكبير سيمون أسمر عن عمر يناهز الـ76 عاما، بعد صراع مع المرض.

 

وقد امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بتغريدات وتدوينات العزاء على الراحل الذي ساهم في صناعة عدد كبير من نجوم الغناء الحاليين.

 

فقد كتبت هيفاء وهبي: “وداعا للأستاذ الكبير #سيمون_اسمر ستظلل في ذاكرة لبنان واللبنانيين رحمك الله.. 💔”

ونعت اليسا الراحل سيمون اسمر قائلة: “الله يرحمك يا إستاذ. إنت جزء كبير من تاريخ الفن والتلفزيون بالعالم العربي، وكلنا كان إلنا شرف نمرق بمدرستك بيوم من الإيام، ورح يضل يذكرك التاريخ إنك صانع النجوم والفرح. نفسك بالسما #سيمون_أسمر”.

وكبت نانسي عجرم: “حر التعازي لعائلة المخرج الكبير سيمون أسمر. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما”.

 

اما نوال الزغبي فنعت الراحل كاتبة: “الرحمة لروح المخرج الكبير #سيمون_أسمر كان علامة فارقة بعالم التلفزيون والإعلام وصناعة الفن.. تعازيّ لعائلته ولكل محبيه 🙏”.

 

اما نجوى كرم فقالت: “كنت بمعركة الفنّ، كان الفنّ بحاجة إلك.. إنت كنت عنوانو.. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما 🙏🏼 #سيمون_أسمر”.

وكتب فارس كرم: “غيابك خسارة كبيرة للفن والتلفزيون ولكل شخص عرفك… الله يرحمك #سيمون_أسمر”.

وقالت ماغي بو غصن في تغريدة: “#سيمون_اسمر عراب الفن بلبنان.. إسم كبير بينشاف الحال فيه.. غاب بس رح يبقى إسمو مدرسة للأبد.. الله يرحمو 🙏”.

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