هيفاء وهبي بإطلالة جذابة.. من دون بنطال!

Stop asking why they keep doing it Start asking why you keep allowing it! Tell yourself that you deserve better and Move On!! Thank you for my glam team Costume @mikhailchamoun Photos @michelaraye Makeup @nancyselimmakeupartist Hair do @latelier.decoiffure #haifawehbe #mrlebanon2019