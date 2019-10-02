هيفاء وهبي بإطلالة جذابة.. من دون بنطال!

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورا جديدة لاطلالتها في حفل تتويج ملك جمال لبنان للعام 2019.
وظهرت هيفاء وهبي في هذه الصورة بقميص بألوان متداخلة بين الفضي والجينز، وبدت جميلة كعادتها وفي غاية الرشاقة.
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Stop asking why they keep doing it Start asking why you keep allowing it! Tell yourself that you deserve better and Move On!! Thank you for my glam team Costume @mikhailchamoun Photos @michelaraye Makeup @nancyselimmakeupartist Hair do @latelier.decoiffure #haifawehbe #mrlebanon2019
ونجحت هيفاء وهبي في خطف الانظار اليها حيث نالت اطلالتها اعجاب الكثيرين من متابعيها، واصفين اياها بأنها من أكثر النجمات اللواتي تلاحقن الموضة وتتمتع بجرأة كبيرة في اختيار ملابسها.
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لو النوايا لها صوت ..يا فضيحة البشر !! . مين اكتر حدا بتتمنوا تعرفوا نواياه؟ وليش؟ #haifawehbe
في المقابل تعرضت هيفاء وهبي للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية والساخرة من الالاف من المشاهدين الذين اعتبروا اطلالتها ناقصة، متسائلين اين البنطال او التنورة او الشورت، المكملين للقميص، مشيرين الى ان اطلالتها كاجوال وشبابية ولكنها لا تلائم سنها ولا المناسبة.
تجدر الاشارة الى انه خلال الحفل، تم اختيار الشاب محمد صندقلي للحصول على لقب ملك جمال لبنان.