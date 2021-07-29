شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة وغريبة باللون الذهبي.

وأطلت هيفاء وهبي في الصور وهي ترتدى جامبسوت باللون الذهبي، مزود بأكمام فضفاضة.

ونسقت هيفاء مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، واختارت أن تترك شعرها الويفي المنسدل على الجانبية كما اعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسورات بسيطة.

وعلقت هيفاء وهبي على احد هذه الصور كاتبة: “الراحة لا تقدر بثمن …فأغلق النافذة التي تؤذيك مهما كان المنظر جميل”.

بينما علقت على صورة اخرى بالقول: “ثلاثة قواعد ذهبية: لا تكذب، لا تغش ولا تستسلم”.