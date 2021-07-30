خطفت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي الانظار بعد مشاركتها صور جديدة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بإطلالة ساحرة.

وظهرت هيفاء، في احد هذه الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، وهي تجلس في سيارة وتضع رجليها على الباب ومرتدية فستان بنقشة التايغر أبرز جمالها.

وأثارت الصورة إعجاب المتابعين وإنهالت عليها التعليقات بعد دقائق من نشرها حيث تغزل متابعو هيفاء وهبي بجمالها واناقتها.

والطريف ان الاعلامية العراقية سهير القيسي علقت على الصورة كاتبة: “فستاني” في اشارة الى ظهورها بإطلالة مشابهة في الشهر الماضي.

وكانت هيفاء وهبي قد أطلت، قبل ذلك، في جلسة تصوير ظهرت فيها وهي ترتدى جامبسوت باللون الذهبي، مزود بأكمام فضفاضة ونسقت معه حذاء باللون الأحمر.