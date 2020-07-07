كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تفاصيل جلسة اليوم بمحكمة الأسرة، في قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها المصري محمد وزيري مدير أعمالها السابق.

وكتبت هيفاء وهبي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “اليوم كانت الجلسة بمحكمة الأسرة اللي أخينا لجألها ليغصبني إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود”.

اليوم كانت اجلسة بمحكمة الاسرة الي اخينا لجألها ليغصبني انه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها اصل عقد الزواج والشهود.

محاميه فشل في تقديم الاوراق الي أجّل بسببها الجلسة الماضيةولما سأله القاضي عن الشهود

حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم

الحمدالله — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) July 7, 2020

تابعت: “محاميه فشل في تقديم الأوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم.. الحمد لله”.

يذكر أن هيفاء كانت قد أعلنت لجوئها للقضاء ضد محمد وزيري متهمة إياه بسرقة أموالها، ليرد عليها بدعوى لإثبات زواجه منها.